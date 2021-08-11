Роскосмос потребует от сахалинских властей восстановить памятник Гагарину

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роскосмос потребует разъяснений от сахалинских властей по поводу снесенного памятника Юрию Гагарину. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник", - написал Рогозин на своей странице в Telegram-канале.

Ранее в Telegram-каналах появились фотографии снесенного памятника Юрию Гагарину в городе Невельск на Сахалине. Изображения сопровождались информацией, что на его месте появится автозаправка.

В 2021 году в мире отмечается 60-летие первого в истории человечества полета в космос, который совершил Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года он облетел Землю на космическом корабле "Восток-1". С тех пор 12 апреля отмечается День космонавтики.