Для вакцинации иностранцев в Петербурге выделили 41 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Вакцинация иностранцев от новой коронавирусной инфекции начинается в Санкт-Петербурге, для этой категории выделили 41 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Препарат будет реализовываться на коммерческой основе, сообщили в пресс-службе администрации города.

"С сегодняшнего дня Центральная фармацевтическая база начинает реализацию на коммерческой основе вакцины "Спутник Лайт" для вакцинации иностранных граждан. Подготовлено 41 400 комплектов доз", - говорится в сообщении.

В конце июля губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что запросы на вакцинацию препаратом "Спутник Лайт" поступили от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тысяч. По просьбам крупных работодателей и высших учебных заведений сбор заявок продлили.

Как добавили в администрации, в среду в Петербурге поступила еще одна партия вакцины "Спутник Лайт" в объеме 26,5 тыс. доз. "Продолжаем наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Открываем новые пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. Несколько дней работы такого пункта в центре "Галерея" показали, что подобный формат очень востребован", - процитировали в пресс-службе главу города.

Всего вакцинацию первым компонентом в Петербурге сделали 1,4 млн человек, закончили цикл - 1,2 млн. В городе действуют 155 прививочных пунктов на базе медицинских организаций, а также 42 мобильных.

По последним данным, в Петербурге выявили 549 508 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 521 899 человек, умерли 19 800. За последние сутки в городе выявили 1 804 случая заражения.