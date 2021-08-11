Технопарк универсальных педагогических компетенций создадут в Алтайском крае до конца года

БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Технопарк универсальных педагогических компетенций создадут до конца 2021 года в Алтайском крае на базе педагогического университета, сообщает пресс-служба правительства региона в среду. На создание нового образовательного пространства направят 155 млн рублей.

"К концу года в Алтайском государственном педагогическом университете организуют технопарк универсальных педагогических компетенций. Это будет современное технологичное <...> образовательное пространство для педагогического проектирования и совместной деятельности студентов, которая позволит им приобрести опыт междисциплинарного и метапредметного конструирования. Кроме того, технопарк станет центром научно-методического сопровождения педработников и будет способствовать повышению интереса школьников к профессиям будущего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в университете готовят помещения для будущего технопарка, создают дизайн-проект и закупают необходимое оборудование: мехатронику и робототехнику, модели виртуальной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, 3D-принтеры. На создание технопарка планируется направить 155 млн рублей из федерального бюджета. Соглашение о выделении средств на модернизацию материально-технической базы университета уже подписано вузом и Министерством просвещения РФ.

"Открытие технопарка позволит увеличить количество тем выпускных квалификационных работ студентов университета, выполняемых по заказу общеобразовательных организаций края. Выпускники не только получат опыт реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, но и будут вовлечены в исследовательскую работу по инновационным направлениям. Также в рамках организации технопарка в вузе создадут дополнительные педагогические классы психолого-педагогической направленности для ранней педагогической профориентации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в вузе работает пять таких классов, в 2022 году их число возрастет до 19.