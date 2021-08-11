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В пострадавшем от лесного пожара поселке в Челябинске построят спортивный комплекс

Начало строительства запланировали на 2022 год

ТАСС, 11 августа. Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в поселке Джабык Челябинской области, который месяц назад серьезно пострадал в результате лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту региона в среду.

"Помимо работ, которые сейчас ведутся по восстановлению сгоревших сооружений, Алексей Текслер (губернатор Челябинской области - прим. ТАСС) предложил возвести в поселке Джабык Карталинского района физкультурно-оздоровительный комплекс. Это даст возможность местным жителям заниматься спортом в комфортных условиях. Начало строительства запланировано на 2022 год. Средства будут выделены из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Сейчас районная администрация готовит проектно-сметную документацию по строительству универсального спортивного зала. Планируется, что в комплексе будут размещены площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел свыше 14 тыс. га. 9 июля пожарам удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорели 78 строений, эвакуированы 350 человек. Пожары смогли потушить 12 июля.

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