В центре "Вектор" заявили об отсутствии предпосылок к широкому распространению йота-штамма

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Штамм коронавируса "дельта" сейчас вытесняет другие мутации, на этом фоне предпосылок к широкому распространению нового йота-штамма нет. Об этом сообщили журналистам в среду в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста", - пояснили в центре, добавив, что этот штамм выявляется преимущественно в США.

В "Векторе" добавили, что случаев заражения йота-штаммом коронавируса в России нет.

При этом научные данные о варианте "йота" пока являются ограниченными. Этот штамм имеет мутации, которые способны оказывать влияние на некоторые характеристики вируса, поэтому требует наблюдения. "Среди прочего у варианта йота отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта "йота" в сравнении с другими вариантами", - отметили в "Векторе".

Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования специалистов Департамента здравоохранения города Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. В нем говорится, что штамм коронавируса "йота", впервые обнаруженный в Нью-Йорке осенью 2020 года, передается на 15-25% быстрее других вариантов.