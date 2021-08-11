В Японии обновился максимум суточного прироста заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 15 813 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Японии за последние сутки, что стало максимальным показателем за время пандемии. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Предыдущий антирекорд (15 743), по данным японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния, был установлен 7 августа.

В Токио за последние сутки число новых инфицированных составило 4,2 тыс. Максимум суточного прироста (1 490) был зафиксирован в третьем по величине городе страны - Осаке

На прошлой неделе Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,3 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 899 тыс. заразившихся, более 1,2 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В Токио с 12 июля по 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа прошли без зрителей.