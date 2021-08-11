В компании-операторе объяснили, почему в Новосибирске возникли проблемы с вывозом ТКО

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Проблемы с вывозом мусора возникли в центре Новосибирска, третьего по численности города России, из-за нехватки членов экипажей спецавтотранспорта на предприятии регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" в связи с высокой заболеваемостью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"С начала августа на территории Центрального района города Новосибирска наблюдаются случаи нарушения графика вывоза твердых коммунальных отходов. Сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Центрального района обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было недоукомплектовано 15 экипажей мусоровозов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в таком крупном городе как Новосибирск выход из графика даже при допустимом отклонении сроков предоставления услуги приводит к переизбытку отходов на контейнерных площадках. В настоящее время заболевшие работники временно замещены сменными экипажами. Однако маршруты новыми сотрудниками еще не "откатаны", и экипажам требуется больше времени на отработку площадок.

"Следует отметить, что организацией принимаются все меры чтобы обезопасить сотрудников в период пандемии: работники обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Предусмотрена возможность ПЦР тестирования при появлении симптомов респираторных заболеваний. Все графики выпуска техники на линию составлены таким образом, чтобы исключить пересечение вернувшихся со смены экипажей с вновь заступающими на смену", - отметили в пресс-службе.

Также регоператор отметил, что оперативному вывозу ТКО мешают неправильно припаркованные автомобили. Экипажам мусоровозов приходится возвращаться на одну и ту же контейнерную площадку несколько раз, что нарушает порядок вывоза по маршрутному листу.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.