Санкт-Петербург получит 20 новых автобусов на газомоторном топливе

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. "Камаз" поставит первые 20 новых автобусов на компримированном природном газу (КПГ) в Санкт-Петербург до 15 октября. Об этом сообщили на официальном сайте ПАО "Камаз".

"Камаз" поставит в адрес СПб ГУП "Пассажиравтотранс" 20 автобусов НЕФАЗ большого класса, работающих на компримированном природном газе", - говорится в сообщении.

Ранее, в Санкт-Петербург подобные автобусы (НЕФАЗ-5299-40-57) "Камаз" не поставлял, это первая партия. Как пояснили в пресс-службе предприятия, в город в качестве тест-драйва ранее уже были привезены два НЕФАЗа этой модели.

Стоимость партии газомоторных автобусов НЕФАЗ по результатам аукциона составила 322,8 млн рублей. Новые автобусы пополнят парк петербургского "Пассажиравтотранса" до 15 октября текущего года. Маршруты, на которые выйдет новая техника, будут определены после поставки.

У автобусов будет низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, современная система оплаты проезда и зарядки для мобильных устройств. Пассажировместимость автобуса - 89 человек, количество мест для сидения - 28. Партия будет выполнена в уже привычном для петербургских пассажиров фирменном лазурном цвете.

Ранее, в марте состоялось подписание соглашения между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Санкт-Петербурга, ПАО "Камаз" и ПАО "Газпром" о поэтапном переходе в 2021-2023 годах на использование природного газа в качестве моторного топлива в Санкт-Петербурге.