ФСБ обнародовала архивы об участии советских военнопленных в карательном полке СС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ФСБ России обнародовала материалы об участии бывших советских военнослужащих в карательном батальоне СС "Варяг", собранные органами безопасности в ходе поиска нацистских преступников и их пособников. В рубрике "Архивные материалы" на сайте ФСБ размещены материалы архива управления ФСБ по Тульской области из следственного дела бывшего военнослужащего украинской роты особого полка СС "Варяг" Григория Бурбело, принимавшего участие в карательных операциях против югославских партизан в 1944-1945 годах.

Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, органы госбезопасности в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период скрупулезно занимались розыском нацистских военных преступников и их пособников. В сотрудничестве с нацистами запятнала себя и часть русской военной эмиграции, с помощью которой был сформирован так называемый добровольческий полк особого назначения СС "Варяг". Его ядром стали русские эмигранты, проживавшие на территории Югославии, а командиром "батальона СС особого назначения" был назначен бывший офицер Русской императорской армии М. Семенов, получивший чин гауптштурмфюрера СС.

Батальон создавался при помощи спецслужб Третьего рейха, с которыми Семенов еще в 1941 году установил тесный контакт. Туда набирали советских военнопленных, которые проходили подготовку в лагере в местечке Зандберг (Верхняя Силезия). Там готовили агентов, завербованных главными командами "Цеппелин" внешней разведки Главного управления имперской безопасности. "В лагере постоянно находилось до 1 тыс. человек, преимущественно бывших военнослужащих Красной Армии.

Все агенты были сведены в учебные роты по национальному и территориальному признакам. "Первая рота состояла из русских, вторая - из украинцев, третья - из донских казаков. Остальные роты состояли из агентов кавказских и среднеазиатских национальностей", - отметили в ФСБ.

Представленные свидетельства основаны на показаниях уроженца Украины Григория Бурбело, который в феврале 1944 года добровольно вступил в батальон СС "Варяг", позднее преобразованный в особый полк СС "Варяг". Вопреки первоначальному замыслу, батальон не был направлен на советско-германский фронт, а использовался для карательных операций на территории Югославии. В опубликованных материалах приводятся показания Бурбело о том, как батальон под командованием Семенова грабил села, которые были связаны с югославскими партизанами. А населенные пункты, где обнаружили партизан, подвергались полному опустошению. Приводятся показания Бурбело и о расстрелах югославских партизан.

Карательный батальон

В начале 1945 года батальон особого назначения был развернут в карательный добровольческий полк особого назначения "Варяг". Штаб полка состоял из русских офицеров-белоэмигрантов, отличаясь от многих других подобных формирований, где командные должности исполняли офицеры вермахта и СС.

В мае 1945 года полк сложил оружие и перешел на территорию Австрии, где был интернирован англичанами. Из Австрии бывших карателей перевезли в Италию, а в конце июня 1945 года вновь вернули в Австрию, где часть передали представителям советского военного командования. На основании данных следствия в январе 1949 года военный трибунал признал Бурбело виновным в измене Родине и приговорил к 25 годам в исправительно-трудовом лагере с конфискацией имущества.