Школу искусств в Брянске переведут из аварийного здания в дом-памятник начала XX века

ТАСС, 11 августа. Детскую школу искусств №2 в Брянске, которая располагается в аварийном здании 1898 года постройки, принадлежащем Минбороны РФ, переведут в двухэтажный дом, подаренный городу в 1908 году меценатами Могилевцевыми. Он является памятником архитектуры, ремонтные работы в помещениях завершатся к началу учебного года, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Брянска.

"Для обеспечения безопасности детей и педагогов Брянской городской администрацией было принято решение о переводе Детской школы искусств в другое здание. Предоставляемое здание, <...> являющееся памятником архитектуры, было построено и подарено городу в 1908 году знаменитыми брянскими меценатами братьями Могилевцевыми. Это одно из немногих исторических зданий, которое не было разрушено в годы Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.

Здание, в котором на данный момент на безвозмездной располагается школа искусств, построено в 1898 году, по данным пресс-службы оно принадлежит Министерству обороны РФ. В июне 2021 года по инициативе директора школы была произведена оценка технического состояния здания, которая показала, что состояние строительных конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное для стен и чердачного перекрытия, и аварийное для крыши и кровли здания. Так же в аварийном состоянии находятся дымовентеляционные каналы и канализационные стояки. "Владелец здания на ближайшую перспективу проведение капитального ремонта не планировал", - отметили в пресс-службе.

Детская школа искусств №2 является одним из старейших учреждений дополнительного образования города Брянска, в ней занимаются более 1,3 тыс. детей. С переводом школы в другое здание увеличится ее площадь почти на треть - до 816 кв. метров, его состояние соответствует нормам безопасности. "В здании произведен ремонт, перепланировка внутренних помещений, сделаны аварийные и пожарные выходы. Определены работы в части устранения видимого протекания участка кровли и обеспечения надежного функционирования санузлов, которые будут проведены до начала учебного года", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства Брянской области, в регионе до 2024 года планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию не менее 15 зданий детских школ искусств, а также оснастить 13 школ новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой. Всего на эти работы направят порядка 300 млн рублей. В рамках нацпроекта "Культура" в сентябре 2021 года в Брянской области завершится ремонт двух школ в Новозыбкове и Унече, в декабре - реконструируют школу искусств № 3 им. Г. В. Свиридова в Брянске.