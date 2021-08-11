Путин отметил необходимость реконструкции исторического центра Севастополя

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым попросил его рассказать о планах реконструкции исторического центра города, так как работы по благоустройству не проводились очень давно.

"Поговорим по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у вас есть предложения по плану дальнейшей работы, в том числе, по исторической части города. С советских времен, даже в советское время, там не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России. Знаю, что у вас есть на этот счет предложения и планы", - сказал Путин.

Развожаев отметил, что действительно "многое делается" для наведения порядка в центральной части Севастополя, идет масштабное благоустройство общественных пространств.