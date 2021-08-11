Фетисов предлагает избегать толп туристов близ Байкала, чтобы дать природе восстановиться

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Посол доброй воли ООН, руководитель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предлагает "потихоньку развивать туризм" в районе озера Байкал и избегать большого количества отдыхающих, чтобы дать природе возможность восстановиться.

"Я понимаю потенциал этого озера, этого места, он безграничен. Но без природы, без экологии туризма там не будет", - сказал Фетисов в среду на расширенном заседании постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. По его словам, сейчас необходимо "максимально сберечь все, что там есть сегодня". "Потихоньку развивать туризм. Не толпами [отдыхать на Байкале], чтобы там вытаптывали все подряд, а именно для того, чтобы дать природе восстановиться, а потом постепенно развиваться", - подчеркнул Фетисов.

В свою очередь член СПЧ Наталия Евдокимова считает, что нужно обязательно ограничить въезд туристов в район Байкала. "Когда мы идем в театр, мы же не садимся вдвоем на одно место. Нужно говорить о том, чтобы была какая-то система, ее сейчас разрабатывают. Чтобы каждый человек, который хотел посетить это место, понимал, что он может приехать туда в конкретное время, на такой-то срок, не на машине, например, а пешком, забронировать для себя место для экскурсии", - сказала Евдокимова.