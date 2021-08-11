Эксперт: аналогичное постковидному синдрому состояние бывает и после перенесенного гриппа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Некоторые последствия, аналогичные постковидному синдрому, также бывают после тяжело перенесенного гриппа, однако им придается меньше внимания, так как грипп - более известная болезнь. Об этом сообщила в среду заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.

"При гриппе то же самое описано. Кто переносил тяжело грипп, наверное, помнит, что 2-3 месяца, кто-то даже восстанавливался в течение полугода после гриппа, когда была слабость, повышенная утомляемость, упадок сил и затруднение мозговой деятельности. Все это было, но это [грипп] привычное для нас заболевание, а это [коронавирус] очень новое, необычное, поэтому акцент пошел на коронавирус", - сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Пшеничная добавила, что существует несколько определений последствий от коронавируса - лонгковид и постковид. "Лонгковид - это длительное течение болезни до трех месяцев, постковид считается после трех месяцев", - сказала она. Эксперт также отметила, что при гипоксии, которая часто встречается при ковиде, нарушается функционирование всех клеток организма, в частности, центральной нервной системы (ЦНС). "Многие сейчас описывают такое состояние, как мозговой туман. Напрямую нет воздействия во многих случаях вируса на ЦНС, но через ишемию, гипоксию клеток ЦНС такое опосредованное воздействие происходит. Если человек длительно находится в состоянии гипоксии, то, естественно, затем может наступать в некоторых случаях и дистрофические изменения клеток", - рассказала она.

Пшеничная также рассказала, что еще одной причиной длительного восстановления организма после перенесенного ковида, а также того, что у человека еще долгое время после выздоровления могут выявляться иммуноглобулины класса М, является то, что некоторые фрагменты коронавируса могут надолго оставаться в самых разных клетках организма. Они уже не способны к размножению, но все равно раздражают иммунную систему, пояснила она.