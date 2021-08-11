Представитель РПЦ предложил ввести должность уполномоченного для защиты прав русских

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил ввести в России должность "уполномоченного по правам русских" при президенте РФ в целях защиты от их притеснения. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале, уточнив, что это его личное мнение.

По его словам, "за последние месяцы набралось множество случаев притеснения русских людей - в России и вне ее". Он также отметил, что в соцсетях в последнее время часто обсуждается, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество".

"Может быть, пора создать должность, назовем ее условно "уполномоченного при президенте по правам русских"? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны", - написал епископ.

Ранее постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. В частности, речь идет об истории с мальчиком из русской семьи, которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере, а также о случае нападения в магазине Бишкека на девушку, заговорившую с покупателем на русском.

Накануне министерство внутренних дел России сообщило, что оно запретило въезд в страну на 10 лет гражданину Киргизии, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека. По данным СМИ, инцидент произошел 2 августа, нападавшему не понравилось, что кассир, обслуживая его, говорила на русском языке. Ранее также спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Киргизии, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.