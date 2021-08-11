В Испании разрешили начать первые испытания на людях местной вакцины от ковида

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (AEMPS) разрешило начать проведение первых клинических испытаний испанской вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте регулятора.

По его информации, "AEMPS разрешило [проведение] клинических испытаний вакцины PHH-1V от COVID-19 компании Hipra". "Речь идет о первых испытаниях на людях вакцины, разработанной в Испании", - добавили в агентстве. Там добавили, что в них примут участие несколько десятков добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет, которые получат две дозы препарата.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,6 млн случаев заражения, свыше 82 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас больше 60% испанцев уже полностью привиты от ковида.

В королевстве используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.