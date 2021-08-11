Специалисты Минздрава РФ приедут в Якутию для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил направить федеральных специалистов в Якутию для помощи в борьбе с коронавирусом в условиях задымления.

Кроме того, специалисты проведут исследования влияния дыма на здоровье, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе. Специалисты федеральных центров Минздрава России также проведут исследование влияния на здоровье дыма от лесных пожаров", - говорится в сообщении.