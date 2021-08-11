Реконструкция Исторического бульвара в Севастополе выполнена менее чем на 10%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем работ, выполненных на Историческом бульваре в Севастополе, реконструкция которого прервана по вине недобросовестного подрядчика, составляет менее 10% от запланированного, сообщил губернатор Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И есть Исторический бульвар. К сожалению, здесь произошла сложная ситуация: в 2018 году были выделены деньги и началась реконструкция; она, как это иногда у нас, к сожалению, бывает, не завершилась. <…> Он не доделан, сейчас находится в закрытом состоянии, недостроенном, менее 10% работ сделано", - рассказал губернатор.

Он отметил, что объект - один из знаковых для города, он пользуется популярностью у туристов. Исторический бульвар был основан в начале ХХ века в честь 50-летия Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов во время Крымской войны. Он составляет единый ансамбль со зданием, построенным для панорамы, посвященной событиям Первой обороны и написанной известным художником Францем Рубо.

Рзавожаев отметил, что объект планировалось реконструировать в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, при этом в России всего несколько компаний, которые имеют право проводить подобные работы, и была выбрана одна из них. Однако, подрядчик, компания "Меандр", не выполнил обязательства сразу по нескольким объектам в разных регионах России, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что в сложившейся ситуации стоит "принять решение и все-таки его [Исторический бульвар] доделать".

Президент, выслушав главу Севастополя, предложил подготовить соответствующее обращение с куратором Южного федерального округа, вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

О памятниках Первой обороне Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

К 50-летию Первой обороны была создана панорама, размещенная в отдельном здании. В основе сюжета полотна, написанного Рубо, лежит день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года. Почти 40 лет оно экспонировалось в специально построенном здании на Историческом бульваре, экскурсии проводились даже во время Второй обороны - боев за город в 1941-1942 годах. Но 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. Их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

Здание панорамы находится на Историческом бульваре, где расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году, но позднее контракт с подрядчиком был разорван. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.