{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реконструкция Исторического бульвара в Севастополе выполнена менее чем на 10%

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что объект пользуется популярностью у туристов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем работ, выполненных на Историческом бульваре в Севастополе, реконструкция которого прервана по вине недобросовестного подрядчика, составляет менее 10% от запланированного, сообщил губернатор Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И есть Исторический бульвар. К сожалению, здесь произошла сложная ситуация: в 2018 году были выделены деньги и началась реконструкция; она, как это иногда у нас, к сожалению, бывает, не завершилась. <…> Он не доделан, сейчас находится в закрытом состоянии, недостроенном, менее 10% работ сделано", - рассказал губернатор.

Он отметил, что объект - один из знаковых для города, он пользуется популярностью у туристов. Исторический бульвар был основан в начале ХХ века в честь 50-летия Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов во время Крымской войны. Он составляет единый ансамбль со зданием, построенным для панорамы, посвященной событиям Первой обороны и написанной известным художником Францем Рубо.

Рзавожаев отметил, что объект планировалось реконструировать в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, при этом в России всего несколько компаний, которые имеют право проводить подобные работы, и была выбрана одна из них. Однако, подрядчик, компания "Меандр", не выполнил обязательства сразу по нескольким объектам в разных регионах России, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что в сложившейся ситуации стоит "принять решение и все-таки его [Исторический бульвар] доделать".

Президент, выслушав главу Севастополя, предложил подготовить соответствующее обращение с куратором Южного федерального округа, вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

О памятниках Первой обороне Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

К 50-летию Первой обороны была создана панорама, размещенная в отдельном здании. В основе сюжета полотна, написанного Рубо, лежит день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года. Почти 40 лет оно экспонировалось в специально построенном здании на Историческом бульваре, экскурсии проводились даже во время Второй обороны - боев за город в 1941-1942 годах. Но 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. Их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

Здание панорамы находится на Историческом бульваре, где расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году, но позднее контракт с подрядчиком был разорван. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
Мальчик, которого за провинности ставили на гречку, прошел курс у психолога
Мать ребенка и ее сожителя в феврале 2020 года приговорили к 1,5 и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима
Читать полностью