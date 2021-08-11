Энтеровирус выявили у 22 детей в Смоленской области, отдыхавших в лагере в Анапе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Лабораторные исследования подтвердили заражение энтеровирусной инфекцией у 22 детей и одного взрослого, прибывших в Смоленскую область из Анапы после отдыха в лагере "Счастливое детство". Еще у двух детей и одного взрослого нашли коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"На сегодняшний день коронавирус подтвердился у двух детей 13 и 14 лет, энтеровирусная инфекция была выявлена у 22 детей и одного сопровождающего", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, заражение коронавирусом у детей протекает бессимптомно. Все дети находятся под амбулаторным наблюдением, их каждый день посещают врачи. Отмечается, что первый случай проявления заражения энтеровирусом произошел в поезде, до этого их не кормили в вагоне-ресторане.

Власти Смоленской области организовали проверку после публикаций в СМИ о том, что у 50 детей, отдыхавших в лагере "Счастливое детство" в Анапе, подозревается инфекционное заболевание, которое сопровождается повышением температуры. Всего более 80 детей вернулись домой вечером 9 августа в поезде Анапа - Смоленск, где один из вагонов приспособили под лазарет. Дети жаловались родителям на некачественное питание лагере, отсутствие горячей воды в душе, а также на грязный пляж и мутную воду с водорослями. Губернатор Алексей Островский поручил направить делегацию по месту отдыха детей в город Анапу, чтобы достоверно выяснить причины произошедшего.