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Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер от коронавируса

Он ежегодно проводил мероприятия, посвященные расследованию гибели туристической группы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Руководитель Общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер от коронавируса. Об этом сообщила в среду ТАСС его племянница Татьяна Кунцевич.

"Да, [умер], коронавирус", - сказал она.

Юрий Кунцевич 20 лет назад создал фонд памяти туристической группы Дятлова. Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы.

Ежегодно Кунцевич проводил мероприятия, посвященные расследованию гибели туристов. В 2019 году фонд подал в СК РФ просьбу о возобновлении расследования трагедии, также было отправлено письмо в администрацию Екатеринбурга с просьбой запретить эксгумацию тел погибших на перевале туристов до возбуждения уголовного дела. Кроме этого, фонд Дятлова регулярно отправлялся в экспедицию на перевал.

1 августа 2021 года Кунцевич должен был отправиться в очередную экспедицию на перевал Дятлова.

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