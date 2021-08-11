Украинский университет отстранил от работы Талашко в связи с обвинениями в харассменте

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого отстранил от работы преподавателя, народного артиста Украины, актера фильма "В бой идут одни старики" Владимира Талашко из-за обвинений в домогательствах к студенткам и абитуриенткам.

Как сообщило в среду "Общественное радио", ссылаясь на и. о. ректора Галину Миленькую, Талашко отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы, несмотря на то что он уже набрал себе первый курс.

В Министерстве культуры Украины во вторник официально заявили, что инициируют служебное расследование по публикации сценариста Богдана Панкрухина в Facebook нескольких историй, согласно которым актер якобы совершал неправомерные действия в адрес девушек в течение 20 лет.

В то же время 75-летний Талашко категорически отверг обвинения в домогательствах к студенткам и абитуриенткам. Он утверждает, что не знает, откуда у таких слухов "растут ноги", и заявляет, что "ничего подобного не было".