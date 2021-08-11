Волонтеры помогут семье ребенка, за которым якобы плохо ухаживали в больнице Волгограда

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Общественники и волонтеры окажут помощь семье ребенка, якобы оставленного без присмотра в палате волгоградской больницы, сообщила журналистам в среду уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что с ребенком сейчас находится его мать. "Мама оказалась рядом с ребенком, так как она не лишена, не ограничена в родительских правах. Сейчас она находится с ним, в ближайшее время будет выписана из больницы вместе с ребенком, и в этот же день или буквально в эти же дни будет собрана комиссия с участием всех профильных структур для того, чтобы разобраться, в чем помочь можно этой семье (маме, ребенку). Безусловно, подключится общественная организация, мы с ними на связи, уже волонтеры были в больнице и тоже готовы со своей стороны оказать помощь", - сказала Кузнецова.

В пресс-службе Волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" журналистам сообщили, что мониторингом условий пребывания пациентов в больнице и вопросами оказания помощи семье займется общественный совет федерального партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее".

Ранее следователи начали проверку появившейся в СМИ информации о том, что в больнице Волгограда находится двухлетний мальчик, а персонал учреждения плохо за ним ухаживает. Якобы ребенок находится в неопрятном виде и пребывает в палате один. В региональном МВД сообщали, что мать ребенка поставлена на учет.

Управление СК РФ по области сообщало, что мальчик был помещен в медучреждение с признаками ОРВИ 30 июля по решению органов системы профилактики, до этого мать ребенка оставила его у знакомых на несколько дней, чтобы он не мешал ей, а сама распивала спиртное.

В региональной прокуратуре отмечали, что в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями в части ненадлежащего ухода за двухлетним мальчиком со стороны медицинского персонала прокурором Тракторозаводского района города Волгограда внесено представление руководству учреждения. Также в представлении поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.