Власти Новосибирской области планируют вернуть полную заполняемость залов к октябрю

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Новосибирской области рассчитывает повысить наполняемость зрительных залов с 50% до 100% к октябрю 2021, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация в регионе. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС замминистра культуры региона Юрий Зимняков.

С 1 июля вместимость залов кинотеатров и объектов спорта в регионе ограничена до 50%. Вместимость зрительных залов в театрах с 10 июля также была ограничена до 50%. Решение было принято в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в регионе.

"Пока заполняемость зала 50% у нас. <…> Здесь ситуация нормализуется, естественно ограничения снимутся. Планируем, что к октябрю заполняемость будет 100%", - сказал Зимняков.

Одиннадцатого июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. В начале текущей недели глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалось. Ранее министр здравоохранения области Константин Хальзов заявил о возврате к работе по основному профилю четырех ковид-стационаров, перепрофилированных для приема больных с коронавирусной инфекцией.