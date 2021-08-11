Проект КОС "Южные" в Севастополе изменили из-за роста населения города

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Проект канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе пришлось изменить из-за роста населения города. Только по официальным данным, число местных жителей превысило 500 тыс. человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"КОС "Южные" - к сожалению, работы пока не начали, очень долго занимались перепроектированием, есть подрядчик. Пришлось очень много технических решений менять, во-первых, потому что численность населения Севастополя увеличилась сильно. Это не было учтено, у нас сейчас 509 тыс. по статистике, а рассчитывали на 350 тысяч", - сказал Развожаев.

Путин в ответ заметил, что в Севастополе, по приведенным губернатором данным, "больше, чем в Сочи постоянного населения". Развожаев уточнил, что демографический прирост за два года зафиксирован на уровне 60 тыс. человек.

Губернатор добавил, что проект вскоре будет подан в доработанном виде в Главгосэкспертизу. "Лучше, как говорится, семь раз отмерить, потом один раз уже наверняка отрезать. <…> Люди говорят: "Что же все не начинаете [строительные работы на КОС]?" Объясняю, что надо все-таки в этот раз начать и закончить, а не так, как уже 30 лет эти КОС никто не может построить", - рассказал Развожаев.

О КОС "Южные"

В рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы - города в южной части Севастополя.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что деньги, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, при этом 615 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже были израсходованы "на цели, не связанные с выполнением работ". Контракт с подрядчиком был разорван, возбуждены уголовные дела.

В сентябре 2020 года подписан госконтракт на завершение работ по строительству с новым подрядчиком - ООО "Региональная строительная компания". По данным правительства Севастополя, подрядчик "обладает большим опытом строительства очистных сооружений" - он строил подобные объекты в крупных российских аэропортах, в том числе московских Внукове и Шереметьеве, а также в новом ростовском аэропорту Платов.