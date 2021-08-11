Инвестор создаст пятизвездочный отель в здании-объекте наследия в центре Севастополя

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Отель уровня четырех-пяти звезд планируется оборудовать в историческом здании в центре Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в среду во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Проект будет реализовывать частный инвестор, здание - объект культурного наследия - перед этим отремонтируют, уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя.

В среду во время встречи с главой государства Развожаев попросил помочь в формировании единого плана реставрации исторических зданий в центре города с учетом того, что средства планируется привлекать из разных источников.

"Есть административное здание у нас большое красивое - на Большой Морской (одна из трех улиц, формирующих центральное городское кольцо - прим. ТАСС). Здесь инвестор принял решение инвестировать и привести в порядок здание, сделать там гостиницу высокого уровня - от четырех до пяти звезд. Это тоже хороший способ, то есть не все эти объекты идут через государственные деньги", - привел пример Развожаев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городского правительства, пока инвестор проекта не раскрывается. Однако уже понятно, до открытия гостиницы он должен за свой счет привести здание в порядок, соблюдая все нормы закона, касающиеся работы с объектами культурного наследия. Соглашение пока прорабатывается, но уже понятно, что здание будет передано в аренду и только при условии вложений.

Севастополь основан в 1783 году на берегу Ахтиарской (сейчас - Севастопольской) бухты как главная база Черноморского флота. Город серьезно пострадал во время Первой и Второй оборон (в годы Крымской войны 1853-1856 годов и в годы Великой Отечественной войны), каждая из них длилась несколько месяцев, в течение которых город подвергался массированным бомбардировкам. Несмотря на это, частично уцелели и были восстановлены здания и фортификационные сооружения XIX века. Центр города практически полностью был отстроен заново после 1945 года как единый ансамбль, а в 2020 году проведена реконструкция одной из главных улиц - Большой Морской. Сейчас многие здания в центре города находятся под государственной охраной.