В Китае запретят исполнять в караоке песни, угрожающие суверенитету страны

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Власти Китая создадут черный список для песен, которые запрещено будет исполнять в караоке из-за их вредоносного содержания. Об этом говорится в положении Министерства культуры и туризма Китая, опубликованном в среду на правительственном сайте КНР.

"Министерство разработало временное положение по управлению музыкальным контентом в караоке <...> для продвижения основных социалистических ценностей и содействия качественному развитию музыкально-танцевальной индустрии развлечений", - говорится в ведомственном документе.

Власти Китая запретят исполнять песни, подрывающие идею национального единства, суверенитет или территориальную целостность страны. Из музыкального каталога в караоке исключат треки, содержание которых нарушает религиозную политику Китая и распространяет культы и суеверия. Кроме того, под запрет попадут песни, которые пропагандирует непристойности, азартные игры, насилие и преступления, связанные с наркотиками.

Запрет вступит в силу 1 октября 2021 года.

В Китае насчитывается около 50 тыс. караоке, музыкальная библиотека которых содержит свыше 100 тыс. песен.