Военно-исторический фестиваль "Сибирский огонь" впервые пройдет без зрителей

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Международный военно-исторический фестиваль "Сибирский огонь", проводящийся в Новосибирской области с 2012 года и собиравший в разные годы до 50 тыс. человек, 14 августа 2021 года впервые пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса. Видео с фестиваля, где будет представлена ретро-техника и реконструкция боев разных исторических эпох, покажут по областному телевидению 21 августа, сообщил замминистра культуры региона Юрий Зимняков в пресс-центре ТАСС.

Фестиваль "Сибирский огонь" проводится в Новосибирской области с 2012 года. За эти годы он стал брендом региона, на него собираются реконструкторы со всего Сибирского федерального округа, а также из-за рубежа. Первые фестивали собирали около 6 тыс. человек, со временем это количество возросло до 40-50 тыс. Количество реконструкторов последние годы достигало 500, в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии.

"В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, и в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области было оргкомитетом принято решение провести фестиваль в этом году в онлайн-режиме. <...> Он состоится 14 августа без зрителей, будет проведена отложенная трансляция фестиваля партнерами - телеканалом ОТС. Показ состоится 21 августа", - сказал Зимняков.

Он отметил, что проведение фестиваля запланировано на новом месте, это не будет деревня Оёш, где мероприятие проводилось раньше. "Это место мы специально не называем, оно будет удалено от населенных пунктов. Обязательное условие для участия в фестивале - это наличие у реконструктора отрицательного теста на коронавирус", - резюмировал замминистра, добавив, что всего в этом году их ожидается около 400.

Участники приедут из 12 городов России, также прибудет делегация из Республики Беларусь. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, уточнил Зимняков. В этом году "Сибирский огонь" посвящен 80-летию Александра Невского и 80-летию начала Великой Отечественной войны. На фестивале участниками будут реконструированы девять эпох, в том числе ранее Средневековье, эпоха Ренессанса, период покорения Сибири, период Гражданской войны в США и другие.

"В этом году у нас есть небольшой сюрприз. У нас появятся реконструкторы 11-го римского легиона - это период античности, больше 2 тыс. лет назад, которые реально проходили службу на территории Крыма. Это новая эпоха, обычно у нас хронологическая цепочка начиналась где с IX-X века", - рассказал журналистам организатор мероприятия Юрий Ермолаев. Он добавил, что на фестивале будет представлена также военная техника, в частности танк Т-34, предоставленный организаторам 41-й армией Центрального военного округа (ЦВО).