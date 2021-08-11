Памятник павшим в Гражданскую войну станет частью парка культурного кластера Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Памятник, посвященный всем, кто воевал в Гражданскую войну 1917-1922 годов, который открылся в Севастополе весной этого года, и обустроенная рядом с ним прогулочная зона войдут в состав парка культурного кластера на мысе Хрустальный, сообщил губернатор Михаил Развожаев в среду во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Мемориал открыли 22 апреля 2021 года. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный. Участок набережной рядом с памятником благоустроили: высадили розы и другие растения, выложили дорожки.

"Памятник окончанию Гражданской войны на юге России. Там не только сам памятник установлен, там очень большой кусок набережной сделан, практически такое севастопольское "Зарядье", как его называют, потому что красиво, напротив Херсонеса. Это будет часть будущего парка, который рядом с культурным кластером на мысе Хрустальный делается сейчас по вашему поручению", - сказал Развожаев главе государства.

После завершения строительства на мысе Хрустальный благоустроенная набережная протянется от Карантинной до следующей бухты, Севастопольской - центра города.

Губернатор уточнил, что культурный кластер - один из ключевых для города проектов. Начались строительные работы по нескольким объектам, которые войдут в его состав. "Все необходимые работы, связанные с правильным оформлением документов, охраной памятников - все это выполняется, здесь мы штатным образом работаем, все у нас здесь двигается", - доложил он.

В 2019 году президент России Владимир Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставили задачу обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика. Планируется, что к концу 2023 года в составе музейного и театрально-образовательного комплексов построят Театр оперы и балета, Хореографическую академию, Российскую государственную художественную галерею, которая объединит два направления (художественное (картинная галерея) и военно-историческое), а также 12-этажный жилой дом для сотрудников комплексов.