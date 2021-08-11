Москалькова не получала жалоб на принуждение к участию в электронном голосовании

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала ни одного обращения, связанного с принуждением к участию в дистанционном электронном голосовании.

"К нам не поступало ни одного обращения пока на этот счет. Мы в рамках взаимодействия с ОП РФ занимаемся пока обменом информацией и очень прислушиваемся к вашему мнению [журналистов] на этот счет", - сказала она журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью ДЭГ продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Москалькова сообщила о единичных обращениях в ее аппарат, связанных с выборами в Госдуму.

"Сегодня активность жалоб практически нулевая, но мы мониторим все, не только те непосредственные обращения, которые приходят в адрес уполномоченного и региональных уполномоченных, но и все, что публикуется в соцсетях, в СМИ", - сказала она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39. региональных парламентов.