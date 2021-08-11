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Прибывающих в Норильск и Дудинку обязали делать ПЦР-тест или иметь сертификат о вакцинации

Для въезда в город подойдет также справка о перенесенном коронавирусе

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Граждане, прибывающие в Норильск и Дудинку, города на севере Красноярского края, должны будут сдавать ПЦР-тест или предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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"C 12 августа все прилетающие в Норильск и Дудинку должны: в течение трех дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). ПЦР-тесты делать не нужно при наличии: вакцинации против COVID-19, сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы краевого правительства, соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, внес губернатор Александр Усс.

Освобождаются от сдачи анализа и работники вахтовым методом - по решению Роспотребнадзора они должны обязательно вакцинироваться.

По данным федерального оперштаба на 11 августа, за сутки в крае выявили 457 заболевших. Всего зарегистрировали более 96 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 82 тыс. пациентов выздоровели, более 4,7 тыс. человек умерли.

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РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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