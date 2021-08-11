Кузнецова: в программе "Единой России" надо учесть новые критерии помощи семьям с детьми

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в среду предложила включить в предвыборную программу "Единой России" пункт о введении более гибких критериев предоставления льгот семьям с детьми, а также о создании федерального ресурсного центра орфанных заболеваний.

"Даже случайный заработок несовершеннолетнего ребенка учитывается в доходах, семья не может получить положенные пособия, льготы и выплаты. Мы создаем серьезную проблему - ребенок понимает, что работать не нужно, мотивация снижается, мама может также препятствовать заработку ребенка", - сказала в ходе визита в Омск Кузнецова, которая вошла в пятерку общефедерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму. Омбудсмен заметила, что в Министерство труда и социальной защиты РФ будет направлено обращение о необходимости выработки "более гибких критериев в оценке нуждаемости семей, попавших в трудную жизненную ситуацию".

Кроме этого, к Кузнецовой обратились родители детей с особенностями развития и орфанными заболеваниями, по мнению которых необходимо создать федеральный ресурсный центр. "Запрос на него высок, особенно в регионах. Нужны специалисты на федеральном уровне, которые станут навигаторами для своевременной помощи ребенку, не оставляя мам с такими детьми один на один с этой ситуацией", - сказала детский омбудсмен.

Кузнецова напомнила, что ранее в программу "Единой России" вошли инициативы, касающиеся поддержки семей с детьми, - предоставление дополнительного отпуска для родителей, которые ездят с детьми на реабилитацию, а также поддержка бабушек и дедушек, которые ухаживают за детьми. "Понимая, что мы оказались точны с одним блоком предложений, мы каждый раз находим новые, нужные сегодня. Хочется, чтобы они были включены в программу или в конкретной формулировке, или вошли в более серьезные формулировки, которые бы характеризовали в целом проблему. Эта задача важная. Но еще важнее - добиться их реализации", - отметила она.

По итогам визита в Омск Кузнецова указала на необходимость изменения принципов работы органов опеки и попечительства. "Мы проверяли различные учреждения и выявили спектр проблем, которые подталкивают к этому решению. Я рада, что в регионе принято решение о создании рабочей группы по реформированию органов опеки и попечительства", - заметила она. Также в ходе ее визита обсуждалась тема принятия государственной программы по строительству жилья для детей-сирот. "Мы обсудили необходимость прозрачного наблюдения за движением очереди со стороны детей-сирот, такой запрос тоже есть. Мы обратимся в Минцифры, чтобы на "Госуслугах" появилась возможность детям-сиротам наблюдать за тем, как двигается очередь", - заключила она.