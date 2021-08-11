Программу водоснабжения Севастополя продолжат из-за будущих рисков дефицита

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Реализацию программы, которая должна обеспечить бесперебойное снабжение Севастополя водой, продолжат, несмотря на заполненное водохранилище, иначе в будущем вновь может сложиться дефицит воды, сообщил губернатор Михаил Развожаев в среду во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Все те планы, которые утверждены, мы выполняем: и ремонт труб, и бурение, разведка скважин, и программа по сохранению воды, рачительному ее использованию и так далее, так далее, потому что, конечно же, расслабляться здесь ни в коем случае нельзя с учетом риска", - сказал Развожаев, докладывая о ситуации с водоснабжением города.

Из-за засухи предыдущих лет Чернореченское водохранилище, питающее город, обмелело, запасы приближались к критическим отметкам. Осенью 2020 года власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды, началась реализация мероприятий, поддержанных федеральными властями: строительство новых водозаборов, разведка и бурение скважин, ремонт сетей и другие. Ситуация значительно изменилась только текущим летом - из-за ливней в июне и июле водохранилище наполнилось, запасов воды хватит более чем на год.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом прошлые годы выдались очень засушливыми, в результате в некоторых районах полуострова сложился дефицит воды.