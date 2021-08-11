Бизнес-омбудсмен Москвы не получила ни одной жалобы на невозможность вакцинации 60% штата

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева сообщила, что не получила ни одного обращения от бизнесменов, связанного с невозможностью выполнить требование о вакцинации против коронавирусной инфекции 60% сотрудников.

"Негатива [по вопросу вакцинации сотрудников] я не услышала и не увидела в письменном виде, как это было при введении QR-кодов для ресторанной сферы, с чем представители отрасли были не согласны. Это говорит о высокой гражданской ответственности столичных предпринимателей", - сказала Минеева в среду журналистам.

По словам бизнес-омбудсмена, предприниматели из всех отраслей стараются самостоятельно обеспечить вакцинацию необходимой части штата. Минеева убеждена, что "бизнес выполнит требование" о вакцинации.

Минеева также привела данные опроса 500 представителей бизнеса в городе из 36 сфер деятельности и индустрий. Исследование показало, что 82% респондентов уже смогли выполнить требование по вакцинации 60% сотрудников, уточнила она.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.