Москалькова сообщила о единичных жалобах на принуждение к вакцинации на работе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о единичных случаях обращений к региональным омбудсменам в связи с принуждением со стороны работодателей к вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Были обращения, связанные с лишением премий людей, к региональным уполномоченным. Мы подключались, по ряду обращений были восстановлены нарушенные права. Это единичные обращения", - сказала она журналистам в среду.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В некоторых регионах в связи с осложнением эпидемической ситуации была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе для работающих в сфере услуг.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентный.