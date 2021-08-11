Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию для управления группировкой по тушению пожаров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой сил МЧС, борющейся с пожарами. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами", - говорится в сообщении.

Накануне глава государства дал указание увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а также подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС. По поручению президента РФ глава МЧС распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. В среду первая группа из 100 спасателей прибыла в Якутию, где окажет помощь в тушении лесных пожаров. На пути в Якутию находятся еще 100 сотрудников Тульского спасательного центра МЧС России, в регион также направлены три самолета ведомства.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, с 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 172 природных пожара, тушат 68. За сутки ликвидированы 20 природных пожаров на площади свыше 122,3 тыс. га, локализованы 10 на площади свыше 72 тыс. га, обнаружены 14 новых возгораний.