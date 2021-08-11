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Пандемия COVID-19

Власти Свердловской области разрешили начать новый учебный год в очном формате

Праздничные линейки организуют в каждом классе без участия посторонних гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют начать новый учебный год в школах в очном формате. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы не видим сегодня необходимости в переводе каких-либо классов, каких-либо образовательных учреждений в дистанционную форму обучения", - сказал Креков.

Он также уточнил, что праздничные линейки 1 сентября в регионе пройдут по классам и без посторонних людей.

Ранее Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. Также в регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Отменены такие массовые мероприятия, как "Ночь музыки", международный марафон "Европа - Азия".

По данным оперативного штаба на 11 августа, в Свердловской области зарегистрировано 518 новых случаев ковида. Общее количество инфицированных составляет 113 132 человека.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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