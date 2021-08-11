Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде в Токио. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
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Таблица медалей Олимпиады в Токио
Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены Денис Аблязин, Инна Дериглазова, Светлана Колесниченко, Абдулрашид Садулаев, Влад Чигирев и Мария Шурочкина.
Еще 27 олимпийцев удостоены ордена Дружбы. Среди них - Мария Ласицкене, София Позднякова, Софья Великая, Евгений Рылов, Андрей Рублев, Виталина Бацарашкина, Дина Аверина и другие.