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XXXII летние Олимпийские игры
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Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде в Токио. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

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Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены Денис Аблязин, Инна Дериглазова, Светлана Колесниченко, Абдулрашид Садулаев, Влад Чигирев и Мария Шурочкина.

Еще 27 олимпийцев удостоены ордена Дружбы. Среди них - Мария Ласицкене, София Позднякова, Софья Великая, Евгений Рылов, Андрей Рублев, Виталина Бацарашкина, Дина Аверина и другие.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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