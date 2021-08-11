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Пандемия COVID-19
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Эксперт: штамм коронавируса "йота" не представляет серьезной угрозы

На территории России он не обнаружен, подчеркнул директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Йота-штамм новой коронавирусной инфекции сейчас не представляет серьезной угрозы, на территории России он не обнаружен. Об этом сообщил в среду журналистам директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

"Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен", - сказал Лиознов.

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