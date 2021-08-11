Испытания рекомендуемой детям и пожилым вакцины-"ряженки" от COVID-19 идут в Петербурге

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вакцина на основе молочнокислых бактерий, которую разрабатывает Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург), подойдет для вакцинации детей и пенсионеров в силу мягкого воздействия и быстрого выведения препарата из организма. Об этом ТАСС в среду сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

Препарат сейчас проходит испытания на животных. Авторы отмечают выработку устойчивого иммунного ответа, о чем говорит повышение в крови животных антител - иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG). Вакциной-ряженкой препарат называют из-за содержания в нем модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков.

"Вакцина прекрасно будет подходить для детей, возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь. Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу. Воздействие на организм будет мягким. <…> Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять", - пояснил ученый.

В будущем препарат может продаваться в аптеках в виде капсул, считает он.

"Вакцина будет представлять собой лиофильно высушенный и капсулированный кисломолочный продукт - таблетку, в которой будет находиться модифицированный нами пробиотик. <…> Идея такая, чтобы во рту и на слизистой, которые выступают "воротами" для инфекции, защищать организм от возбудителя заболевания", - пояснил он ТАСС.

Специалисты Института экспериментальной медицины планируют получить результаты тестирования вариантов новой вакцины на животных в ноябре, после чего начнутся клинические испытания препарата.