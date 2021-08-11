ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире может превысить 300 млн в начале 2022 года

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что на минувшей неделе число случаев COVID-19, зарегистрированных в мире с начала пандемии, превысило 200 млн, и это случилось "всего через шесть месяцев после того, как мир был пройден уровень в 100 млн". "При нынешней траектории [распространения вируса] мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года", - констатировал глава ВОЗ, добавив, что человечество способно изменить эту тенденцию.

Гендиректор напомнил, что на настоящий момент у мирового сообщества "имеется много инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19". Однако он отметил, что нужно больше исследований среди пациентов с разными формами заболевания. В этой связи Гебрейесус приветствовал предстоящее проведение испытаний трех потенциальных препаратов от коронавируса - артесуната, иматиниба и инфликсимаба. Эти испытания будут проводиться на основе международной платформы сотрудничества Solidarity PLUS, в которой участвуют более 600 больниц в 52 странах.

По данным ВОЗ на 10 августа, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 203 295 170 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 403 515 человек.