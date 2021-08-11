В Северной Осетии встретили олимпийского чемпиона Сидакова

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло встретил в аэропорту Владикавказ победителя XXXII Олимпийских летних игр в Токио Заурбека Сидакова. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло встретил в международном аэропорту Владикавказ победителя XXXII Олимпийских летних игр в Токио Заурбека Сидакова. Сергей Меняйло поблагодарил спортсмена за достойное представление Северной Осетии и страны на мировой арене, пожелав дальнейших успехов и блестящих побед", - говорится в сообщении.

Встречали чемпиона также десятки жителей республики с флагами России и Северной Осетии, в их числе и бронзовый призер Олимпиады по дзюдо Мадина Таймазова. На территории аэропорта в национальных одеждах артисты исполнили осетинские танцы. Старейшина с тремя ритуальными праздничными пирогами вознес молитвы и поприветствовал Сидакова с пожеланиями здоровья и процветания.

Из аэропорта кортеж из десятков машин направился со спортсменом в родное село Зильги Правобережного района республики, где семья устроила кувд - праздник по осетинским традициям. В доме у чемпиона собрались сотни людей - родственники, соседи, друзья.

Сидаков победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 в финале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Бронзу завоевали американец Кайл Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана. Россиянину 25 лет, он является двукратным чемпионом мира.