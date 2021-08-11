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В центре "Фобос" заявили, что 12 августа в Москве может стать самым "мокрым" с начала века

По словам сотрудника центра "Фобос" Елены Волосюк, в столице в четверг выпадет от 20 до 30 мм, что является 30-40% от месячной нормы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четверг в Москве ожидается очень дождливым - выпадет до 40% месячной нормы осадков. Этот день может стать самым "мокрым" 12 августа с начала века, сообщила ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много. Не исключено, что сутки 12 августа могут оказаться самыми "мокрыми" с начала нынешнего века", - рассказала она.

По словам Волосюк, в столице в четверг выпадет от 20 до 30 мм, что является 30-40% от месячной нормы. "Месячная норма у нас 82 мм", - отметила метеоролог.

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