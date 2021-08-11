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Пандемия COVID-19
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ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" к середине сентября

В настоящее время проводятся юридические процедуры
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября. Об этом заявила в среду на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

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"По "Спутнику" мы в настоящее время проводим юридические процедуры, - отметила она. - Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX". "По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября", - сказала Симао.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

В качестве кандидатов на утверждение ВОЗ сейчас фигурируют 14 вакцин разных производителей, в том числе два российских препарата - "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

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РоссияПандемия COVID-19
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