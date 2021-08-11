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Пандемия COVID-19

Таиланд в конце года испытает на людях вакцины от коронавируса в виде спрея

Вторая фаза тестирования запланирована на март 2022 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Таиланда в конце текущего года приступят к клиническим испытаниям двух вакцин от коронавируса в виде назального спрея. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря таиландского правительства Ратчаду Танадирек.

Оба препарата разработаны Государственным центром генной инженерии и биотехнологий. Один из них создан на основе аденовирусного вектора, другой - на базе вируса гриппа. После испытаний вакцин на мышах разработчики приступят в конце года к первой фазе клинических испытаний на людях. Вторая фаза тестирования запланирована на март следующего года, уточнила пресс-секретарь.

Как ожидается, в августе начнется вторая фаза испытаний двух других таиландских вакцин: ChulaCov19, созданной на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты, и инактивированной вакцины Университета Махидол.

В ходе прививочной кампании в Таиланде используют вакцины компаний AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Медицинские работники, получившие по две дозы вакцины Sinovac, могут привиться третьей дополнительной дозой препарата компаний Pfizer и BioNTech.

Теги
ТаиландПандемия COVID-19
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