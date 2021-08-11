Кировские власти рассчитывают увеличить пассажиропоток аэропорта на 21% в 2021 году

КИРОВ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают увеличить пассажиропоток аэропорта Победилово по итогам 2021 года на 21% по сравнению с показателем прошлого года, сообщил ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 209,2 тыс. человек, по итогам 2021 года планируется обслужить 253,4 тыс. пассажиров", - сказал Чурин.

По данным правительства области, за семь месяцев 2021 года пассажиропоток достиг 185,2 тыс. человек, что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (96,1 тыс. человек). Таких показателей удалось добиться в том числе за счет открытия новых направлений. Так, в прошлом году из Кирова можно было улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Нарьян-Мар, в 2021 году дополнительно открыты регулярные рейсы в Калугу, Уфу, Екатеринбург и Калининград. Кроме того, увеличена частота рейсов в Сочи и Санкт-Петербург.

По данным пресс-службы, пассажиропоток в кировском аэропорту в 2020 году сократился на 13% к уровню 2019 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Наибольшее сокращение пассажиропотока произошло весной, когда были отменены авиарейсы крупных компаний. Так, в апреле пассажиропоток сократился до 600 человек - в 28 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С мая авиакомпании возобновили рейсы между регионами, пассажиропоток начал восстанавливаться.

Победилово - аэропорт Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее центра города. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения. В следующем году планируется начать реконструкцию здания аэровокзала в Кирове и дороги в аэропорт Победилово.