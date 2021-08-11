В ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "йота" не является более опасным

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что штамм коронавируса "йота" представляет серьезную опасность. Об этом заявила в среду на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"В ноябре 2020 года мы выделили этот вариант, а в марте 2021 года внесли в список вариантов, вызывающих интерес, - отметила она. - В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тыс. случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается".

"На данном этапе мы пришли к выводу, что этот вариант не является более опасным, - сказала ван Керкхове. - В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту "дельта". "Мы уделяем внимание всем вариантам и продолжаем мониторинг ситуации, - подчеркнула эксперт. - Но пока "дельта" превосходит по опасности "йоту", и очень сильно".