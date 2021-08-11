Тропический шторм "Фред" приближается к Доминиканской Республике

МЕХИКО, 11 августа. /ТАСС/. Сформировавшийся во вторник тропический шторм "Фред" начал перемещение на запад от Пуэрто-Рико в сторону Доминиканской Республики, сообщил в среду Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Метеорологические службы предупредили, что значительные осадки ожидаются на востоке и северо-востоке республики, что может стать причиной затоплений, передал телеканал teleSUR. Власти Гаити, островов Тёркс и Кайкос, а также Багамских островов уже приняли меры по мониторингу дальнейшей траектории движения шторма. В Гаити был объявлен желтый уровень опасности. Максимальная скорость ветра тропического шторма "Фред" достигает 65 километров в час.