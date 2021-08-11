В Волгограде планируют создать ПЭТ/КТ-центр, отвечающий мировым стандартам

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-центр), отвечающий мировым стандартам, планируется создать в Волгограде. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Бочаров в ходе посещения строительных площадок на территории Волгоградского областного онкодиспансера, где в рамках нацпроекта "Здравоохранение" строятся новые радиологический и консультационно-диагностический корпуса.

"Сегодня мы начинаем решать вопрос о создании на территории Волгоградской области в составе онкодиспансера мощного ПЭТ/КТ-центра, который будет отвечать самым высоким мировым стандартам. Такие центры есть в Москве, Воронеже, но они крайне перегружены. С вводом объекта мы сможем сказать, что создали серьезную основу по развитию онкослужбы для всего Юга России", - цитирует Бочарова пресс-служба областной администрации.

Двухэтажный радиологический корпус планируется достроить в 2022 году, сейчас здесь уже вырыт котлован, смонтирована подпорная стена и проведена подготовка к бетонированию фундаментной плиты, сообщает пресс-служба. В здании будут расположены процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, ряд технологических, вспомогательных, санитарно-гигиенических и служебно-бытовых помещений, на подземном уровне разместятся ускорители для проведения лучевой терапии.

Строительство двухсекционного (семь и девять этажей) консультационно-диагностического корпуса завершается, его планируют достроить к концу 2021 года, сейчас идет отделка помещений, монтаж инженерных сетей и вспомогательных элементов для установки оборудования, 90% техники уже завезено, рассказали в пресс-службе. Здесь разместятся детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену соответственно, будут работать отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. На завершающей стадии благоустройство прилегающей территории с парковкой на 120 мест, пешеходными дорожками, сухим фонтаном и детским игровым городком.

В Волгоградской области реализуется проект по формированию единой современной пациентоориентированной системы здравоохранения, одна из его ключевых задач - развитие онкослужбы с созданием эффективной цепочки от диагностики на ранних стадиях до лечения и реабилитации. С 2014 года года в материально-техническую базу онкодиспансера вложено более 2,1 млрд рублей, еще 4,6 млрд запланированы на 2021-2024 годы. С 2020 года диспансер получил более 100 единиц оборудования, в том числе КТ и линейный ускоритель. Также развернуты 10 центров амбулаторной онкопомощи, в 2021 году обследование в них прошли почти 30 тыс. человек, еще четыре таких центра откроются до конца декабря, добавили в пресс-службе.