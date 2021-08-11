Кабмин не поддержал законопроект об обязательной регистрации домашних животных

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу заксобрания (Курултая) Башкирии, обязывающую владельцев домашних животных регистрировать их для идентификации и учета. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Поправками в закон об ответственном обращении с животными предлагается дополнить общие требования к их содержанию обязанностью по регистрации питомцев с целью их идентификации и учета в соответствии с ветеринарным законодательством РФ. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года. Авторы уверены, что он, в частности, поможет облегчить поиск потерявшихся питомцев и привлечение к ответственности недобросовестных владельцев, умышленно бросивших животных.

Как указала правительственная комиссия, документ "не определяет перечень животных, которые будут подлежать такой регистрации, порядок проведения их регистрации, компетенцию органа публичной власти, уполномоченного на проведение такой регистрации".

В кабмине считают, что введение требования об обязательной регистрации домашних животных "при отсутствии четких критериев отграничения данной процедуры от предусмотренных законодательством в области ветеринарии идентификации и учета животных приведет к дублированию в правовом регулировании указанных правоотношений, а также может повлечь дополнительную нагрузку на регистрирующие органы субъектов РФ". Соответственно, потребуется увеличение штатной численности данных органов, что в свою очередь приведет к дополнительным бюджетным расходам, однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту это не отражено, отмечается в проекте отзыва.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.