В Санкт-Петербурге 12 августа начнется вакцинация иностранцев от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции среди иностранных граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, начнется 12 августа. Координаторы получили заявки от 1 тыс. юридических лиц с иностранными сотрудниками, сообщила в среду ТАСС генеральный директор АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма" Наталья Юдина.

"Завтра с 09:00 начнется вакцинация. Мы как городской оператор по иммунизации иностранных граждан собрали первой волной от работодателей заявки - это более тысячи юридических лиц на 60 тыс. иностранных сотрудников. Вторым этапом с этой недели идет заключение договоров и распределение сотрудников этих организаций между пунктами вакцинации", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что речь идет в основном о гостиницах, предприятиях в сфере ритейла и общественного питания.

По словам Юдиной, на этой неделе в Петербург поступила партия вакцины "Спутник лайт" в объеме 40 тыс. доз, предназначенная для вакцинации иностранных граждан, которые работают и учатся на территории Санкт-Петербурга. При этом всего на эти цели запланировано использовать не менее 200 тыс. доз, при необходимости будут заказываться дополнительные партии.

"10-11 чавгуста фармбаза обеспечивает пункты вакцинации в соответствии с тем количеством вакцины, которое они заказывают. Пока, по данным на вчерашний день, было 20 пунктов вакцинации. Но количество, скорее всего, будет увеличиваться - в пределах от 20 до 30. Из 20 пунктов 17 - это частные клиники города - сетевые и несетевые, есть государственные поликлиники, есть при федеральных медицинских университетах поликлиники", - пояснила гендиректор агентства.

По словам Юдиной, все пункты вакцинации, которые сейчас работают для россиян в Санкт-Петербурге, имели возможность подать заявку на то, чтобы стать пунктом вакцинации для иностранцев. Сейчас будет проходить вакцинация среди сотрудников предприятий. Иностранные студенты, как отметила Юдина, скорее всего будут проходить вакцинацию ближе к сентябрю, так как сейчас многие находятся на каникулах в своих странах.

По последним данным, в Петербурге выявили 549 508 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 521 899 человек, умерли 19 800. За последние сутки в городе выявили 1 804 случая заражения.