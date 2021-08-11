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Все новости
Йота-вариант не представляет серьезной опасности.
Йота-вариант не представляет серьезной опасности.
Йота-вариант не представляет серьезной опасности.
Йота-вариант не представляет серьезной опасности.
Йота-вариант не представляет серьезной опасности.
Пандемия COVID-19

Йота-вариант не представляет серьезной опасности. Главное о коронавирусе за 11 августа

© AP Photo/Michael Probst
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 512 859 случаев заражения, из них новых — 21 571. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 167 241.
  • В РФПИ заявили, что "Спутник V" доказал высочайшую безопасность и эффективность.
  • Свыше 170 млн тестов на коронавирус провели в стране.
  • Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко: эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составляет 83%.
  • Отсроченные нежелательные реакции после вакцинации "Спутником V" исключены, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 533 065 случаев заражения, из них новых — 2 076.
  • Япония смягчит карантинные ограничения для приезжающих из Москвы.

Мир

  • Всего зафиксировано более 204,2 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Штамм коронавируса "йота" не представляет серьезной опасности, считают в ВОЗ.
  • Йота-вариант коронавируса может распространяться до 25% лучше предыдущих штаммов.
  • Вакцинация снизила скорость накопления мутаций в РНК дельта-варианта коронавируса.
  • ВОЗ сообщила о проведении испытаний трех потенциальных лекарств от COVID-19.
  • Более 2 тыс. жителей ФРГ зарегистрировались на повторную прививку после подмены вакцины. В общей сложности около 8 557 человек могли получить обычный физраствор.
  • Эксперт заявил, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно.
  • Таиланд в конце года испытает на людях вакцины от коронавируса в виде спрея.
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